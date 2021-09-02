تراخيص لتدوير زيوت الطهي بأبوظبي قريباً

هالة الخياط (أبوظبي)

يدرس مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» تنفيذ مشاريع في مجال تنظيم قطاع تجارة النفايات في الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وترخيص الشركات العاملة في مجال زيوت الطهي وزيوت التزليق المستعملة والأخشاب، وأوضح المركز أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود المركز المتواصلة لتقليص النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 75%.

وسيسمح الترخيص للشركات المؤهلة بتطوير وإنشاء محطات معالجة وإعادة تدوير نفايات الأخشاب القابلة لإعادة الاستخدام، كنفايات البناء وبقايا أشجار النخيل وسواها، والزيوت المستعملة، حيث يتم إرسال نفايات النفايات بعد فرزها إلى محطات المعالجة لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام أو يمكن معالجتها داخلياً بواسطة شركات مؤهلة.

وخلال الأشهر الحالية وقبل نهاية العام الحالي، يعمل المركز على تطوير برنامج ربط المختبرات المعتمدة مع نظام التراخيص، وتطوير وتوحيد منظومة الشكاوى، وتصويب أوضاع المخالفين من خلال الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الربط مع نظام دائرة البلديات والنقل لاستكمال أتمتة معاملات الهدم والبناء، والربط مع مركز النقل المتكامل، وخلال النصف الأول من العام الحالي أصدر المركز من خلال إدارة التراخيص 1.564 تصريحاً، فيما بلغ عدد المركبات المرخصة 4.605 مركبات، وطور المركز مجموعة من أدلة إجراءات العمل القياسية للمانيفست الإلكتروني والنفايات غير الخطرة.

وتسعى «تدوير» من خلال برامجها إلى معالجة ما نسبته 85% من النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية ونفايات الهدم والبناء ونفايات العزب والمزارع والحيوانات النافقة، وما نسبته 100% من النفايات الخطرة والطبية بحلول العام 2030.