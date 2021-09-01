حملة تفتيشية على المركبات المهملة في «صناعية العين»

محمد البلوشي (العين)

نفذت بلدية مدينة العين حملة تفتيشية على المركبات الثقيلة والمهملة في المنطقة الصناعية بمدينة العين، وذلك تماشياً مع جهودها المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة، والقضاء على مشّوهات المظهر العام، خصوصاً المركبات المتروكة لفترات طويلة في الساحات وبعض المواقف، وبمحاذاة البنايات، مما يشكل مظهراً غير حضاري في المدينة.

وأوضح حمد الدرمكي مشرف مركز الصناعية بالإنابة أن الحملة أسفرت عن إزالة بعض الشاحنات المهملة التي تتواجد بالقرب من محطة الوقود بالمنطقة الصناعية، كما وتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمركبات المهملة في منطقة فلج هزاع، وسحبت فرق الرقابة والتفتيش بدورها 4 مركبات من أصل 37 مركبة، وأصدرت 62 انذاراً.

وتضمنت الحملة كذلك وضع ملصق تنبيهي على 25 مركبة في منطقة فلج هزاع بعد ورود شكوى بوجود مركبات مهملة في الموقع ولفترة طويلة، كما وتم مخالفة مركبتين بعد انقضاء فترة الإنذار، والتعامل مع سحب 23 مركبة من قبل أصحابها.

وأكد الدرمكي، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة التفتيش بوسط المدينة، تعمل بشكل دوري على تنفيذ مثل هذه الحملات على المناطق الصناعية خصوصاً، نظراً لكثرة المركبات الثقيلة فيها، وذلك لتوعية وتنبيه أصحاب هذه المركبات للاعتناء بمركباتهم، تفادياً لسحبها بعد إصدار الإنذارات.

ونوّه الدرمكي، بالحملات التي تقوم بها فرق الرقابة في هذا المجال لرصد المركبات المهملة التي تسبب تشويه المنظر العام، وهناك المركبات المتروكة من دون لوحات مرورية في الأماكن العامة، ومركبات أخرى معروضة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك، حيث تعمل فرق التفتيش على وضع ملصق وإنذار على المركبة لمدة 3 أيام، وبعد انقضاء فترة الإنذار يتم سحب المركبة إلى ساحة حجز البلدية.