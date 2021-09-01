تفاهم بين «تنمية المجتمع» و«مجتمعية دبي»

دبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي مذكرة تفاهم بشأن ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والرقابة والتفتيش عليها، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بها، لأغراض متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، والتي تأتي في إطار اتباع كافة السبل التي تكفل رفع الأداء المؤسسي، والمساهمة في خدمة المجتمع، وتعزز الالتزام بتكامل العمل وأداء الأدوار بشكل منسق ومنظم.

وقّعت المذكرة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وسعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع.

وأكدت حصة تهلك حرص وزارة تنمية المجتمع على العمل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، سعياً لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة وترجمة التوجّهات الاستراتيجية لدولة الإمارات بخطط وآليات عمل تعكس التزامات الدولة تجاه التقارير والمتطلبات الدولية، ومن بينها متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المتعلقة بقطاع الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح.

كما أكدت على أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات ودعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والهيئة.

من جانبه،بيّن سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع، أن هذه المذكرة سيكون لها أثر مهم على إجراءات ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة دبي.

وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام وزارة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة المعنية بتمثيل دولة الإمارات في منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث تشمل المذكرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي، والجمعيات الخيرية

وتسعى وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التنسيق والتكامل في ترخيص وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لتكامل الأدوار المؤسسية.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل الإشراف والرقابة والتفتيش على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بين الجهتين.

وحدّدت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الوزارة والهيئة في شأن الجمعيات ذات النفع العام.