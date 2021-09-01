المري يستقبل قائد الشرطة الهولندية

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وعضو القيادة العامة للشرطة الهولندية، وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن.

جرى خلال اللقاء الذي حضره لودي إمبريختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من الجانبين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للشرطة الهولندية، بما يعزز الجهود الأمنية ويحقق الأهداف المشتركة وفرص وإمكانات تطويرها.

وزار الوفد الضيف إدارة مركز القيادة والسيطرة، واطلع على شرحٍ حول أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، واستمع الوفد إلى شرحٍ حول نظام «التنبؤ الأمني الذكي» للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

كما زار الوفد الضيف مبنى مجالس المبادرات الحكومية، واستمع إلى شرح حول مبادرات المجالس التي استحدثتها شرطة دبي، والبالغ عددها 9 مجالس، والهادفة إلى دعم الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي للخروج بمبادرات نوعية وجديدة تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة.

وفي ختام الزيارة، تبادل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وهانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية، الدروع التذكارية.