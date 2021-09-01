شرطة رأس الخيمة تشارك في مبادرة وقائية

رأس الخيمة (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، قسم الشرطة المجتمعية، في المبادرة التي أطلقتها مجلة «جلف ساتيادهارا الهندية» الشهرية على فئة كبيرة من سائقي المركبات ومرتادي الطريق. وتمثلت المبادرة في توزيع حقائب طبية خاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19».

وأكد الرائد راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية، بأن مشاركة الإدارة بهذه المبادرة يأتي تماشياً مع ترسيخ دورها الإيجابي تجاه المجتمع المدني، وتأكيداً على القيم الإنسانية التي تحرص عليها شرطة رأس الخيمة وسعيها الدائم للتواصل مع كل شرائح المجتمع ومؤسساته.