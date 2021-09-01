«شرطة دبي» توقع اتفاقية مع «الإمارات للمزادات»

دبي (الاتحاد)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، اتفاقية تعاون مع شركة «الإمارات للمزادات»، تتولى بموجبها الشركة تقديم خدمات إزاحة ونقل المركبات الخفيفة والدراجات المتأثرة بالحوادث في كافة طرق إمارة دبي العامة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالقيادة العامة لشرطة دبي، من قبل العميد خالد علي فهد شهيل مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد العميد خالد شهيل، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية والخاصة، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز عمليات أمن وسلامة الطرق وسرعة الاستجابة في التعامل مع كافة الحوادث الطارئة، بما يصب في مصلحة المجتمع، ويسهم في تعزيز الأمن والأمان على الطرقات العامّة.

من جانبه أكد عبد الله المناعي حرص الشركة على تسخير كافة خبراتها وطاقاتها لتنفيذ متطلبات الاتفاقية بالصورة المثلى التي ترضي طموحات شرطة دبي وتسعد المجتمع، موضحاً أن الشركة ستقدم خدمات نقل المركبات الخفيفة والدراجات المتأثرة بالحوادث في كافة طرق إمارة دبي، من خلال أسطول من الرافعات والمركبات المجهزة بأحدث المعدات، يديرها كادر فني وإداري مؤهل.