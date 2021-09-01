محمد بن راشد: تجربة "إكسبو دبي" ستكون غير مسبوقة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.

نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة .. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي .. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها ١٩١ دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله .. pic.twitter.com/h96Irk7LnH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2021

وأضاف سموه "نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة .. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي .. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله".

اطلعت على الاستعدادت الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في ١ أكتوبر ٢٠٢١ .. الفرق مستعدة .. البنية التحتية مكتملة .. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة … الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار ١٩١ دولة .. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم.. pic.twitter.com/1o67XCwzfJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2021

وأوضح سموه "اطلعت على الاستعدادت الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر 2021.. الفرق مستعدة .. البنية التحتية مكتملة .. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة … الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة .. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم".