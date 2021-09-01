محمد بن زايد: بقيادة محمد بن راشد.. قدرات فريق إكسبو 2020 دبي ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، إن الإمارات تستضيف أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم «إكسبو 2020 دبي». وكتب سموه عبر حسابه في تويتر: «بعد شهر تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم «إكسبو 2020 دبي».. قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي».