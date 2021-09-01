كتاب عن دور «أم الإمارات» في نهضة الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

صدر لمعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، كتاب بعنوان «فاطمة بنت مبارك.. إضاءات في الفكر والعمل»، تتناول فيه شخصية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقد نشره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.

ويستعرض الكتاب بأسلوب علمي، وبناء منهجي، ورؤية تحليلية، ما تتميز به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من صفات، وما قامت به من أدوار ريادية حققت من خلالها إنجازات فريدة على طريق نهضة الإمارات، انطلاقًا من مبادئها الأصيلة، وقدراتها القيادية، وصلابة إرادتها، وحكمة خطاها، وإيمانها الراسخ بأنَّ العزيمة الماضية هي الوسيلة المثلى للتغلب على التحديات الكبيرة، والسبيل إلى تحقيق الأهداف التي تبدو بعيدة المنال.

ويشير الكتاب إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عملت منذ اللحظات الأولى لبناء الدولة على ترجمة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن المرأة ودورها في نهضة الأمم وتقدُّم الأوطان؛ ويلقي الضوء على جهود سموّها الدؤوبة في إرساء دعائم أساسية لعهد جديد للمرأة الإماراتية في المجالات والميادين كافة.

ويؤكّد الكتاب أن شخصية سموّها المؤثرة الملهِمة، وقدراتها الإدارية المتميزة في التخطيط والتنفيذ وبلوغ الأهداف، سمات أتاحت تحقيق تحولات جذرية في مسيرة دولة الإمارات نحو التحديث والتنمية؛ من خلال الاستثمار الأمثل لقدرات المرأة الإماراتية.

ويتناول الكتاب مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في العمل الإنساني، الذي يُعد أحد المجالات التي كان لسموّها بصمات خالدة فيها، أضافت الكثير إلى رصيد دولة الإمارات وصورتها العالمية؛ فقد أصبحت سموها، رمزاً عالميّاً لكل المعاني السامية، بالنظر إلى عطائها الإنساني المتواصل والمتجدد الذي لم يعرف حدوداً في تنوعه وشموله وتعدُّد أنماطه ومظاهره، وامتداده إلى كل بقاع العالم ومناطقه، لافتاً النظر إلى أن تكريم سموها محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً بأرفع أوسمة العمل الإنساني يمثّل أبلغ تعبير عن المكانة التي تحظى بها في هذا المجال.