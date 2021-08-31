«لجنة الشارقة» جاهزة لفتح المنافذ البرية بين الدولة وسلطنة عُمان اليوم

الشارقة (وام)

أعلنت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة استعدادها لفتح المنافذ البرية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان المقرر اليوم الأول من سبتمبر، مؤكدة الجهوزية الكاملة للمنافذ والنقاط الحدودية لاستئناف التنقل سواء من حيث جاهزية قاعات الفحص الطبي والمتطوعين والكوادر التشغيلية وتنظيم الحركة المرورية إلى جانب التأكيد على تطبيق البروتوكولات الخاصة بإجراءات الدخول للدولة، والبروتوكولات الطبية من حيث وجود فحص PCR بموجب تقرير مصدق وصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من إحدى المراكز الصحية المعتمدة في السلطنة. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد مؤخراً في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، بحضور محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة والعميد فرج مبارك الشامسي قائد قيادة مجموعة حرس الحدود في القيادة العامة للقوات المسلحة والعميد يونس الهاجري مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة والعقيد الدكتور عمر العويس مدير إدارة جوازات المنافذ بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعقيد إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي لقيادة مجموعة حرس الحدود والمقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة وعدد من الضباط.

وقال الرئيسي، إن الاجتماع يأتي في إطار الحرص على الوقوف على كافة الاستعدادات لفتح المنافذ البرية في منفذ خطم ملاحة أمام المسافرين، وسبل تسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين بين المنافذ البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونظيرتها بسلطنة عُمان الشقيقة، حيث تم التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الصحية، كما تم اعتماد إجراء فحص أثناء الوصول للمنفذ بتقنية EDE، وهي تقنية تكميلية تقوم بمسحة للشخص وإعطائه النتيجة خلال ثلاث ثوانٍ، وسيتم التأكيد على المسافرين بضرورة تحميل واستخدام تطبيق الحصن وعلى الراغبين بالإقامة في الدولة لمدة 4 أيام إجراء فحص PCR في اليوم الرابع وفي حال استمرار الإقامة لمدة 8 أيام يتم إجراء الفحص ذاته في اليوم الثامن، وسيتم السماح بدخول الأجانب والمرافقين في حال وجود تأشيرة زيارة مسبقة ويتم طلبها بشكل إلكتروني.

وأشار الرئيسي إلى أن التجهيزات في منفذ دبا الحصن تجري على قدم وساق لاستقبال وتنظيم عملية مرور أكثر من 260 طالباً وطالبة من السلطنة ممن يتلقون تعليمهم في مدارس وجامعات الدولة وفقاً لبروتوكول خاص عملت عليه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في محافظة مسندم العمانية وشركاء العمل في منفذ دبا الحصن، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي الشرقي في دبا الحصن «الكورنيش» لتخفيف الضغط على المنفذ الغربي، وسيكون بمرحلته الأولى لخدمة الطلبة، ولاحقاً سيتم تجهيزه بالكامل من حيث التجهيزات الطبية والكوادر ليتم افتتاحه كلياً في الوقت القريب.

ووافق المجتمعون على طلب جمعية الصيادين في ما يتعلق بسماح دخول شاحنات نقل الأسماك، وزيادة العدد وتغير التوقيت إلى جانب وضع إطار زمني لافتتاح النقاط الحدودية في كل من المنفذ الحدودي في دبا الحصن الشرقي ومنفذ المدام، كما تم الاطلاع على التعميم الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن إجراءات دخول وخروج المسافرين والقادمين من سلطنة عُمان والرسالة الواردة من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بشأن فتح المنافذ البرية والاستعدادات الجارية لذلك.