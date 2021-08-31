سالم القصير: تعزيز المكانة الدولية للإمارات

الشارقة (الاتحاد)

أكد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعزز مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية في مجال حقوق العمال، والتي كفلتها لهم قوانين وتشريعات الدولة.

وقال بأن إنشاء دولة الإمارات لهذه الآلية الهامة يجسد تنامي الاهتمام والحرص على تحقيق المبادىء الإنسانية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن ضمنها الإسهام في تطبيق معايير العمل باعتبارها أدوات هامة لتعزيز حقوق العمال.

وأضاف: «نحن في هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، باعتبارها الجهة التي أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأوكل لها مهمة تطوير معايير العمل في الشارقة، وعلى رأسها حقوق العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم، نثمن عالياً قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بمبادئ العدالة والمساوة بين الجميع في مجتمع الإمارات الذي يضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والأمن والأمان.

وأكد سعي هيئة تطوير معايير العمل إلى توفير بيئة عمل متميّزة لجميع العاملين في الإمارة، بشكل ينسجم مع تطلعاتهم، ويواكب احتياجاتهم، ويعزز معنوايتهم، ونعقد المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. نتمنى التوفيق والسداد للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.