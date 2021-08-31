مليون درهم لدعم الطلاب في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

وجه الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، بتخصيص مبلغ مليون درهم، لدعم الطلبة والطالبات من ذوي الدخل المحدود في تسديد الرسوم الدراسية في مدارس أم القيوين، وتخصيص 450 ألف درهم لتسديد الرسوم الدراسية عن طلبة الجامعات، دعماً من الجمعية لمتابعة تحصيلهم التعليمي.

كما وزعت جمعية أم القيوين الخيرية 1000 حقيبة ذكية للطلبة والطالبات من الحلقة الأولى، مساهمة منها في تعزيز مسيرة التعليم، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الجمعية، وحرصها على دعم طلبة العلم من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من الأسر المتعففة، وتزامناً مع بدأ العام الدراسي الجديد.

وعقدت جمعية أم القيوين الخيرية أول أمس، اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس الإدارة، ، وتم عرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي للجمعية 2021، والذي تضمن الزكاة الشهرية، والكوبونات الغذائية الشهرية، والمير الرمضاني، والمساعدات العلاجية، والكوبون العلاجي الشهري، والمبالغ المقطوعة وصيانة المساكن، وتوصيل التيار الكهربائي، وسقيا الماء ومساعدات مراكز تحفيظ القرآن الكريم ومبادرات مجتمعية خيرية ومساعدات التبرع الهاتفي «العلاجي»، ومساعدات الغارمين «الإيجارات والمديونيات»، والتي بلغت نحو 7 ملايين و625 ألفاً و658 درهماً، كما تم عرض المبادرات والحملات خلال النصف الأول من سنة 2021.