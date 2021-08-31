نموذجان لتطبيق الاختبارات القصيرة بالتعليم المتزامن

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه لتطبيق الاختبارات القصيرة أثناء التعلم المتزامن، يمكن صياغة نموذجين من الأسئلة، وتطبّق على المجموعات، بحسب أيام تعلّمها، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الإدارة المدرسية. وأكدت «تعليم» أن تطبيق الاختبارات القصيرة والمركزية في المدرسة الإماراتية سيكون حضورياً من داخل المدارس لجميع الطلبة والمراحل التعليمية. وتستثني «تعليم» من القرار الطلبة من أصحاب الحالات الصحية الحرجة بعد تقديم المستندات والتقارير الطبية المعتمدة.

ولفتت أنه في حال أن وضع الطالب الصحي يسمح بإجراء الاختبار واقعياً، يمكن عندها تخصيص مدخل خاص وقاعات معقمة بعيدة عن التجمعات الطلابية لتنفيذ اختبارات الطلبة من ذوي الحالات الصحية الحرجة بحيث تطبّق في أوقات مختلفة مع تجنب بداية ونهاية الدوام، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 22 مسؤولية لإدارات النطاق في الميدان التربوي على مستوى الدولة، لتسهيل الإجراءات التنظيمية للعملية التعليمية في المدارس الحكومية.

وقسّمت المؤسسة المسؤوليات إلى أربع مجموعات «الإشراف والمتابعة»، و«الصحة والسلامة»، و«أنشطة التعليم والتعلم»، و«أنشطة جودة الحياة»، وتتضمن كل منها مجموعة من الأنشطة الرئيسة.

وأوضحت المؤسسة أن «الأنشطة والمتابعة» تركز على اعتماد الخطة التشغيلية لمدارس النطاق، والتنسيق مع قطاع العمليات المدرسية في المؤسسة لتوزيع كفء للموارد البشرية على المدارس، والتنسيق مع قطاع العمليات المدرسية في المؤسسة لتوفير الموارد والخدمات التعليمية للمدارس، وتنظيم الاتصال والتواصل مع إدارات المدارس لإعلامهم بالمستجدات أولاً بأول، وتشكيل فرق عمل النطاق لتعزيز قدرات إدارات المدارس، وتمكين إدارات المدارس من منهجية وآليات العمل في خطة العودة الآمنة للمدارس، ورفع التقارير الدورية والاستثنائية للقطاع.

أما «الصحة والسلامة» فتتضمن اعتماد خطة العودة الآمنة لمدارس النطاق، وفق التصنيف اللوني الذي يظهر الحالة الصحية العامة للمدرسة، وتقييم الإجراءات الاحترازية المنفذة في مدارس النطاق بشكل دوري وتقديم التوجيه والدعم المستمر، وإدارة نظام متابعة الحالة الصحية في مدارس النطاق ضمن قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة باستمرار.

وتتضمن «أنشطة التعليم والتعلم» دعم عملية التعليم والتعلم بالاستراتيجيات التدريسية التي تناسب المرحلة ونوع التعلم ومتابعة المستوى التحصيلي، ومتابعة وتقييم جودة أنشطة التعليم والتعلم الصفية بأنواعها، ومتابعة تنفيذ خطة الفاقد التعليمي في مدارس النطاق، وتحليل البيانات الأكاديمية والتربوية على مستوى مدارس النطاق وفق الحلقات وإعداد المقارنات، والإشراف على خطط استدراك الفاقد التعليمي ومتابعة تنفيذها، وتطوير خطة تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين مدارس النطاق، وتقييم أثر التدريب على الكوادر التربوية.

أنشطة

تتضمن «أنشطة جودة الحياة» إدارة نظام متابعة جودة الحياة في مدارس النطاق ضمن قاعدة بيانات متكاملة ومحدّثة باستمرار، والتي تضم إحصائيات انتظام الطلبة والكوادر التربوية، وملفات حماية الطفل، وحصر الاحتياجات الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى إعداد ومتابعة تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والمشاركة في المسابقات على مستوى النطاق، ومتابعة تقدم الطلبة من أصحاب الهمم، والتأكد من كفاءة الخطوط الساخنة للتواصل مع أولياء أمور الطلبة، وتنظيم وقيادة لقاءات دورية مع الطلبة وأولياء أمورهم على مستوى النطاق.