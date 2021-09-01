9 توجهات عالمية لـ«قيمة» القطاع الفضائي

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء 9 توجهات عالمية في سلسلة القيمة للقطاع الفضائي، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز أهمية القطاع الفضائي حول العالم، وتطوير القطاعات المرتبطة به، ورفع مستوى الاستخدام للتطبيقات الناتجة عن المشاريع الفضائية.

ووفقاً لمحاور المشهد العام لقطاع الفضاء العالمي ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، فإن التوجه الأول هو العلوم، حيث تزايد الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك، كما ارتفع الاهتمام المتزايد لإجراء التجارب العلمية في الفضاء، إضافة إلى ظهور مجالات للبحث منها اكتشاف الأجرام السماوية الجديدة والتعلم من الطبيعة، والبحث عن الحياة في الأجرام السماوية الأخرى، ودراسة أثر بيئة وطقس الفضاء.

ويشمل التوجه الثاني، البحث والتطوير، من خلال إيجاد خارطة طريق للعلوم والتقنيات والابتكار، وبرامج لنقل التقنيات الفضائية إلى القطاعات الأخرى، وتخصيص ميزانيات للبحث والتطوير، إضافة إلى التركيز على الأقمار الصغيرة والإطلاق والاستشعار والاتصالات والملاحة والروبوتات والطاقة، بهدف تطوير هذه المجالات، وتعزيز قدراتها التقنية وتقديم الإضافة النوعية لإيجاد الحلول بشأن التحديات الأرضية الأكثر تعقيداً.

ويتضمن التوجه الثالث الرحلات الفضائية المأهولة، حيث يشهد العالم مزيداً من الاهتمام لإطلاق هذه الرحلات خاصة من القطاع الخاص، وظهور الاهتمام بالرحلات المأهولة دون المدارية والسياحة الفضائية، والإعلان عن الرحلات المأهولة إلى المريخ، أما التوجه الرابع فيشمل الاستكشاف، حيث يوجد تركيز عالمي على تطوير استراتيجيات ومهمات مشتركة، إضافة إلى الاهتمام بالمحطة الفضائية والقمر والمريخ والكويكبات.

التوجه العالمي الخامس

ويشمل التوجه العالمي الخامس الإطلاق، حيث يوجد العديد من الدول المطلقة، كما شهد مجال الإطلاق تطورات منها المركبات التي يعاد استخدامها، والمركبات لحمولة خفيفة للغاية، ومركبات لحمولة ثقيلة للغاية، ومركبات دون المدارية والإطلاق الأفقي والإطلاق من الفضاء، أما التوجه السادس فهو تصنيع الأقمار، من خلال الحمولة ذات التقنيات العالية، ومجال الأقمار الصغيرة والسعي في تطوير استخداماتها وقدراتها، والتصنيع بكميات أكبر والتوجه للمعايير الموحدة والأتمتة.

أنظمة أرضية

يتضمن التوجه السابع محور تصنيع الأنظمة الأرضية، حيث يسيطر القطاع الخاص على تصنيع أنظمة المحطات والشبكات الأرضية والأنظمة الثابتة وأنظمة الأجهزة المحمولة، كما توجد منافسة محدودة، ولكن شرسة بين الشركات المصنعة، إضافة إلى ملاحظة الاهتمام المتزايد على أنظمة الأجهزة المحمولة ذات الشرائح الصغيرة جداً، وكذلك أنظمة الأجهزة المحمولة للطائرات والسفن والمركبات والتكامل مع الاتصالات الأرضية.

ويشمل التوجه الثامن التطبيقات والقيمة المضافة، عبر تطبيقات النطاق العريض والإذاعة والاستشعار عن بعد والملاحة التي تهيمن على الخدمات والتطبيقات الفضائية، والاهتمام المتزايد بتطبيقات النطاق العريض والملاحة على المركبات والأجهزة المحمولة بأنواعها، والاهتمام بالتكامل بين التطبيقات الفضائية مع الأرضية، وخدمات التأمين التي تعمل على مواكبة التطورات في القطاع.

ويتضمن التوجه الأخير، التركيز على تشغيل المحطات الأرضية، حيث ازداد عدد محطات التشغيل والتحكم والمراقبة بسبب زيادة عدد الأقمار والأقمار الصغيرة، واستخدام القطاع الأكاديمي والهواة لمحطات أقمار صغيرة.