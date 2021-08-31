افتتاح تقاطعات بإشارات ضوئية في جزيرة ياس

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل التالع لدائرة البلديات والنقل افتتاح تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية جديدة في جزيرة ياس في المنطقة المحيطة بياس إيكرز.

وينفذ المركز عدداً من المشروعات التطويرية بشبكة الطرق المحلية، وعليه تم إغلاق المدخل والمخرج إلى منطقة ربدان في أبوظبي حتى 25 من ديسمبر المقبل، وإغلاق طريق على المنحدرين من طريق الشاحنات أبوظبي- العين E30 باتجاه المفرق - أبوظبي حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأكد المركز أن هذه المشروعات تأتي في إطار تطوير البنية التحتية في هذا القطاع والارتقاء بشبكة الطرق المحلية، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع ويسهل التنقلات اليومية للسكان، ويدعم حركة نقل البضائع والسلع ويواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي.

كما تسهم مشروعات الطرق في ترسيخ مفهوم التكامل المجتمعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث إن البنية الأساسية المتطورة والمتكاملة في مجال الطرق تقوم بدور حيوي في تعزيز ترابط المجتمعات والتواصل بين بعضها البعض وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والتنمية السياحية والعمرانية، كما تسهم في تقوية بيئة الأعمال المحلية والكفاءة التشغيلية للمؤسسات، وتشكل عنصراً رئيساً من العناصر الجاذبة للاستثمار ومطلباً أساسياً من متطلبات الاقتصاد القوي القادر على المنافسة عالمياً.

وفي ظل تنفيذ المشاريع التطويرية للطرق، أكد المركز ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشاريع بأحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، والتي بدأ تنفيذها في مدينة أبوظبي أكتوبر الماضي وفي مدينة العين يناير الماضي وفي منطقة الظفرة أبريل الماضي، والتي تنظم العمل بحرم الطريق في ما يتعلق بأعمال التحويلات المرورية في الإمارة، كما تحدد اللائحة القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، وتتضمن المخالفات والغرامات.

ووفر المركز نظاماً إلكترونياً بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل، وتقديم ومتابعة الطلبات وتسلم تصاريح التحويلات المرورية، وذلك من خلال قنوات الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل.

حظر

حظرت اللائحة تنفيذ جميع أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر أو التسبب في الإضرار بالخدمات والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ومن هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر، القيام بأعمال حفريات عميقة في حرم الطريق دون توفير الحواجز الخرسانية أو تعبئة الحواجز البلاستيكية بالمياه أو الرمال، أو وقوف المركبات العاملة بالمشروع في حرم الطريق بصورة تشكل خطراً على السلامة المرورية، أو عدم توفير ممرات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية في مواقع العمل.

كما تشمل المخالفات حالات عدم الحصول على تصريح لتنفيذ مدخل/ مخرج لموقع مؤقت، وعدم استخدام المداخل أو المخارج المعتمدة في التصريح، وعدم إزالة كافة اللوحات والتجهيزات والمخلفات من حرم الطريق بعد انتهاء العمل، وعدم وجود مسؤول السلامة المرورية في موقع العمل وفق شروط التصريح.