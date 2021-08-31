إلزام مستثمر بدفع 88 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالكتي عقار ومستثمر، برفض طلب الشاكيتين، وألزمت المستثمر بدفع مبلغ 88 ألف درهم لكل واحدة من مالكتي العقار كحصة لكل منهما في ريع الفيلا المملوكة لهما مع الفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكيتين «مالكتي العقار» دعوى قضائية ضد مستثمر نظير استئجاره للفيلا المملوكة لهما، مطالبتين بدفع قيمة الإيجار المتفق عليه وفقاً لبنود وشروط العقد المبرم بينهم بالاتفاق والتي كانت معه الدعوى القضائية. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكانت الطلبات المقدمة من مالكتي العقار في الدعوى مدني جزئي أبوظبي إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام مستثمر بأن يؤدي لكل واحدة منهما مبلغ 88 ألف درهم حصة كل منهما من ريع الفيلا المملوكة لهما على الشيوع مع الفائدة على سبيل التعويض بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. إلا أن مالكتي العقار لم تقبلا بالحكم، واستأنفتا الحكم، وعليه قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم تقبل مالكتي العقار بالحكم فطعنا عليه بالنقض، ورأت المحكمة أن القضية جديرة بالنظر للنطق بالحكم وتم إعلان أطراف القضية.

وأشارت المحكمة إلى أنه ولما كان ذلك وكان الثابت وفقاً للأوراق الثبوتية أن ما حكمة به محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف هو يوافق صحيح القانون، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الشاكيتين، وألزمت المستثمر بدفع مبلغ 88 ألف درهم لكل واحدة من صاحبتي العقار كحصة لكل منهما في ريع الفيلا المملوكة لهما مع الفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأوضحت أن ما تثيره الشاكيتان لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.