استعراض أهداف علم البيئات الزراعية

أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية بعنوان: «البيئات الزراعية، نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في سلطنة عُمان»، قدمها الدكتور راشد اليحيائي، أستاذ قسم علوم النبات، كلية العلوم الزراعية والبحرية، جامعة السلطان قابوس، بحضور 50 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 13 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وأوضح الدكتور راشد اليحيائي في بداية المحاضرة أن علم البيئات الزراعية لديه 5 أهداف أساسية هي: تطوير نظام زراعي متجدد ومستدام ويحسن من دخل وحياة صغار المزارعين، وخلق تنوع يجعل إنتاج الغذاء أكثر مقاومة للتغيرات المناخية غير المتوقعة، وإنتاج الغذاء الكافي مع تعزيز التنوع الحيوي، والحفاظ على الموارد الحيوية، وتقليل الآثار البيئية لعصرنة الزراعة. كما استعرض أهمية شجرة نخيل التمر في النظم الزراعية بأن زراعة النخيل كمحصول أساسي تحتل مساحات شاسعة في مناطق صحراوية من العالم، وإنتاج التمور في دول الشرق الأوسط يعتبر الأكبر عالمياً ويتزايد بشكل سنوي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التمور ومنتجاتها يتزايد عالمياً، حيث تمثل التمور عنصراً مهماً للأمن الغذائي في مناطق زراعتها، وذلك لشح المنتجات الأخرى، وأن زراعة النخيل مصدر مهمة للعديد من المنتجات الثانوية من متبقيات النخيل، كما أن زراعة نخيل التمر والزراعات المرتبطة بها تُعد مصدراً مهماً لتوظيف العمالة، ورغم الأهمية الاقتصادية لنخيل التمر، إلا أن أغلب المزارع في مناطق زراعتها تتبع أنظمة تقليدية في الزراعة، فالممارسات التقليدية في زراعة النخيل لا تزال السائدة في معظم دول الإنتاج حتى في المزارع الحديثة، كما أن التصنيع في المواد الأولية والثانوية لا يزال تقليدياً، بالإضافة إلى أن النظم الزراعية في مناطق زراعة النخيل المعزولة - الواحات الصحراوية والجبلية - مهددة بالتغيرات المناخية والسكانية، وهو ما يمثل خطراً على الأمن الغذائي لهذه الواحات.

إشادة

في ختام المحاضرة، أشاد الدكتور راشد اليحيائي من جامعة السلطان قابوس، بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم.