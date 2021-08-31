تفاهم بين شرطة أبوظبي و«أبوظبي التجاري» لإسعاد الموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، لتقديم خدمات مالية مبتكرة ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وقع المذكرة عن بعد العميد خالد عبدالله الخوري مدير قطاع المالية والخدمات بالإنابة بشرطة أبوظبي، وعن بنك أبوظبي التجاري علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

وذكر العقيد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية التجارية بشرطة أبوظبي، أنه بموجب المذكرة سيتم إطلاق بطاقة ائتمان مشتركة خاصة وحصرية لاستخدام المنتسبين تحمل شعاري شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي التجاري في الفترة القادمة، وذلك بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التمويلات العقارية وتمويلات السيارات، وتقديم القروض الشخصية وفقاً للشروط المعتمدة من الجهتين.

وأشار إلى أنه يتم الترويج لخدمات البنك عبر منصات متخصصة توضح المزايا المقدمة لمنتسبي شرطة أبوظبي في مختلف المقرات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في العاصمة والعين والظفرة، إلى جانب التسويق المشترك في مختلف الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والرياضية والثقافية والوطنية.