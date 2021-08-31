"الصحة" تعلن تقديم 63,831 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 63,831 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 18,174,994 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 183.76 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد- 19".