محمد بن راشد: الحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى.

وأضاف سموه "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين.. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".

وتابع سموه "ضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الادارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".