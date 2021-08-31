الإمارات والسودان: شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي

أطلقت دولة الإمارات وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر "تويتر": «أطلقت دولة الإمارات وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

وأضاف «شارك معالي الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث رحب بوفد الدولة، مؤكداً عمق وتميز العلاقات بين البلدين، ومثمّناً وقوف الإمارات مع السودان والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي».