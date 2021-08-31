هزاع المنصوري: للجاذبية الصغرى في الفضاء تأثير سلبي على أجسامنا

آمنة الكتبي(دبي)

يواصل رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، تدريباتهما في مركز جونسون التابع لوكالة «ناسا» وقاما مؤخراً بالتدريبات الرياضية والتدرب بالغوص من دون بدل الفضاء بمختبر الطفو المحايد، تمهيداً لتدريب السير في الفضاء، ويتفقدان أماكن العمل المطلوب ومسار الحركة باستخدام حبال الأمان، بينما يستمعان للتعليمات عبر مكبرات صوت موجودة تحت الماء، حيث يحتوي مختبر الطفو المحايد على أكثر من 23 مليون لتر من الماء، كذلك مجسم شبه كامل للمحطة الدولية للفضاء.

وقال هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي عبر إنستغرام: للجاذبية الصغرى في الفضاء تأثير سلبي على أجسامنا قد تسبب بفقدان كثافة العظام، وضمور العضلات للحد من ذلك، نتدرب خلال تحضيراتنا للمهمات على أجهزة رياضية متخصصة مثل جهاز الجري وجهاز cevis الذي يشبه الدراجة الثابتة ويقيس الجهد إلى جانب تمارين التحمل (ARED).

كما شملت عمليات التدريب على الطائرة النفاثة T-38، قيادتها أثناء الصعود والهبوط، وإجراء مناورات على ارتفاعات أكثر من 5 كيلومترات، إضافة إلى تعلم كهرباء الطائرة، وكيفية استعمال كرسي الإنقاذ، وعمل إجراءات قياسية تشابه بعض مهمات محطة الفضاء الدولية.

وتشمل التدريبات كذلك، المهمات الروتينية التي يقوم بها الرواد على متن محطة الفضاء الدولية، مثل تشغيل والتعامل مع أنظمة الحواسيب، وتخزين المعدات وتحديد مواقعها، والتواصل مع المحطات الأرضية، وصيانة وتركيب المعدات وإصلاحها، والتعامل مع أنظمة المحطة الدولية، والتحكم في الروبوتات.