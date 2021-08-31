قائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون الحاجة للحجر الصحي

أعلن مكتب أبوظبي الإعلام، اليوم الثلاثاء، قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "تحديث قائمة للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 سبتمبر 2021".