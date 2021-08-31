الإمارات والسودان تطلقان شراكة في التحديث الحكومي

دبي (وام)

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات، ما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وشارك معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوادني في جانب من الاجتماعات الثنائية، حيث رحب بوفد الدولة، مؤكداً عمق وتميز العلاقات بين البلدين، ومثمّناً وقوف الإمارات مع السودان، والمساهمة بقدر كبير في معالجة عودة السودان للمجتمع الدولي ولمجتمع التنمية الدولي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية السودان برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بحث الوفد خلالها مع معالي المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان، سبل تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص توسيع دائرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العمل الحكومي، وشهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، التي سيعمل الجانبان من خلالها على مشاركة الخبرات والمعارف لتطوير العمل الحكومي في مجالات متنوعة.

ضم الوفد الإماراتي كلاً من: عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية السودان. وعقد وفد حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية، تم خلالها استعراض آفاق التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبحث الفرص المستقبلية لإطلاق مشاريع مشتركة، وسبل تعزيز أطر العمل الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي د. حمدوك تطور العلاقات بين البلدين بشكل منتظم في كل المجالات، معرباً عن تمنياته بأن يحقق التعاون الثنائي بين البلدين ما فيه خير ومصلحة الشعبين، وقال: «نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك». وعبر رئيس الوزراء السوداني عن إعجابه بتجربة دولة الإمارات في مجال العمل الحكومي، مؤكداً رغبة السودان في الاستفادة منها، ومشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين البلدين سيسهم في وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحداً من أكبر تحديات الانتقال التي تتطلب معالجات تساعد في خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط والبرامج بشكل علمي منهجي.

وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تعزيز التعاون المشترك مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، في إطار سعيها لترسيخ علاقات شراكة متميزة وبناءة هدفها تعزيز مسيرة التنمية. وقالت عهود الرومي: إن الشراكة مع حكومة جمهورية السودان تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على الوصول بها إلى مراحل متقدمة من العمل المشترك والتعاون البناء وتبادل المعارف والخبرات، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. وأكد معالي المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان، أن السودان يشهد واحدة من الخطوات العملية في طريق الانفتاح ونقل التجارب المتبادلة مع أشقائه في المنطقة عموماً، وخاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتد العلاقات معها لعدة عقود، موضحاً أن الطريق أصبح ممهداً من أجل بناء علاقة تقوم على تبادل الخبرات والتعاون والتكامل المشترك من أجل مصلحة الشعبين. من جهتها، أكدت معالي تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان، السعي للاستفادة من جميع التجارب في مجال التطوير الحكومي، ومن التجارب الحكومية المتميزة في دولة الإمارات.