ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية الاستثمار في الشباب

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية الاستثمار في إمكانيات وخبرات الشباب، وتسخير طاقاتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية، بما يتماشى مع التوجّه المستقبلي لحكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الحكيمة. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة، سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي وأعضاء مجلس الفجيرة للشباب.

ودعا سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الشباب إلى التحلي بروح المبادرة والعمل الجاد للاستفادة من مبادرات التطوير الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة في المجالات كافة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على التقارير والمبادرات الشبابية التي تنفذها المؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس الفجيرة للشباب، وأبرز الفرص الاستثمارية في إمارة الفجيرة، والتي سيتخللها إطلاق مشاريع تنموية جديدة للشباب وإشراكهم في مختلف الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياحية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، كما اعتمد سموه حزمة من المبادرات الشبابية لدعم تمكين شباب الإمارة وبناء قدراتهم، والاستثمار في طاقاتهم كأولوية لدعم جهود التنمية الشاملة.