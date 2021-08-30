«مدارس سعود الخيرية» تتلقى طلبات سداد الرسوم عن المتعثرين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

فعلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية الرابط الإلكتروني الخاص بدفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين عن سدادها، للعام الدراسي 2020 - 2021، بحسب سمية عبد الله بن حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأوضحت السويدي أن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات تسديد الرسوم عن الطلبة الذين تعثروا عن دفعها العام الماضي، من خلال الرابط الذي خصصته المؤسسة مشيرة إلى أن الرسوم يتم تسديدها تدريجياً، وفق خطة وبروتوكول تنتهجه المؤسسة.

وحول بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الخيرية الأربع التابعة للمؤسسة، أشارت السويدي إلى المؤسسة قد أنهت استعداداتها لاستقبال (1836) طالباً وطالبة في هذه المدارس، والتي بدأت بوتيرة عالية، على حد تعبيرها.

وكانت المؤسسة قد أقرّت في خطتها التشغيلية تطبيق نموذج التعليم الهجين «الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بُعد»، وذلك بما يضمن التوازن الحقيقي بين مصلحة الطلبة، وعدم تغيبهم عن المقاعد الدراسية طويلاً من جهة، وبين الحفاظ على الإجراءات الوقائية ومسافة التباعد الآمنة من جهة أخرى.

قالت السويدي، إن الدوام المدرسي قد انتظم منذ اليوم الأول في المدارس بفروعها الأربعة، وذلك بعد الانتهاء من مختلف الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تهيئة البيئة المدرسية بصورة محفزة، لتتلاءم مع جميع الأنماط التعليمية المتاحة، واستكمال التجهيزات والاستعدادات، لاستقبال الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة في ظلّ التقيد بأقصى درجات الجاهزية، لتطبيق الإجراءات الصحية، وفق الضوابط المعنية بتشغيل المنشآت التعليمية، والاشتراطات الاحترازية الصادرة عن مؤسسة الإمارات للتعليم، والمُوصى بها من قبل الجهات الصحية

يُذكر أن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية هي مؤسسة تُعنى بتقديم خدماتها المجانية للأسر ذوي الدخل المحدود ورعايتهم في التعليم، وكفالة الطلبة الأيتام، وتقديم برامج تعليمية نوعية لأبناء الأسر المتعففة من مختلف الجنسيات المقيمة بإمارة رأس الخيمة، وعلى ذلك فقد تحولت مدارس مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية إلى ساحات لصناعة الأمل والمستقبل لآلاف من الطلبة الذين تلقوا التعليم فيها، ونجحوا في إحراز المراكز المتقدمة على مستوى الدولة.