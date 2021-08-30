«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق «طلابنا مستقبلنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة التوعية «طلابنا مستقبلنا»، والتي تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لبناء أجيال تتمتع بالوعي الشامل والتشخيص الذاتي، والقدرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تركز على تعريف سائقي الحافلات والمشرفين والطلاب بشروط السلامة الواجب اتباعها، وكيفية التعامل الأولي معها لحين وصول فرق الاستجابة الأولية.

وأكدت اهتمامها بتعزيز جهودها لنشر الوعي الوقائي تجاه المؤسسات التعليمية، والتعريف بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتباعها من قبل إدارات المدارس، وإلقاء المحاضرات التوعية على الطلبة والطالبات لغرس مبادئ وإرشادات السلامة والوقاية في نفوسهم، لخلق جيل واع مدرك للمخاطر المحيطة به، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم نحو الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة في المنزل والمدرسة والطريق، وتعزيز قدراتهم للتصرف السليم في حالات الطوارئ.

وحثّت مديري المدارس والمسؤولين عن مبانيها على ضرورة التأكد من إجراءات الأمن والسلامة العامة، وصلاحية أجهزة كاشف الدخان، ومعدات إطفاء الحرائق، وخطط السلامة والإخلاء وضرورة فحص وصيانة طفايات الحريق اليدوية وصناديق الإطفاء، والتأكد من عملها وجاهزيتها، مؤكدة الحرص على توفير أعلى مؤشرات الأمن والسلامة، وضمان الاستعداد والجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات.

وتستهدف الحملة تثقيف موظفي دائرة التعليم والمعرفة والمدرسين ومشرفي السلامة وطلاب الحضانة والمدارس والجامعات وسائقي الحافلات بالاشتراطات الوقائية لتعزيز السلامة من مخاطر الحرائق، وغيرها من المخاطر.