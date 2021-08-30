«تدوير» : عقود تشغيلية جديدة لمكافحة الآفات في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عقوداً تشغيلية جديدة لتعهيد خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في المنطقة الشمالية بمدينة العين، حيث تعاقد مع شركة الفاميد أبوظبي المحدودة بقيمة 74 مليوناً و655 ألف درهم للقطاع السادس، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة النسر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات بقيمة 73 مليوناً و569 للقطاع السابع، بقيمة إجمالية وصلت 148.224 مليون درهم.

وتخدم العقود الجديدة في القطاعين 74 منطقة، ويشارك فيها 574 موظفاً وتم تخصيص 168 مركبة إضافة إلى 902 من المعدات والأدوات. وتتضمن إجراءات التفتيش وآلية المتابعة والرقابة على هذه العقود المسح الحشري، والتقارير والاجتماعات الشهرية، والغرامات المالية، ومؤشرات الأداء، إلى جانب التفتيش الميداني على فرق العمل، ونظام تتبع حركة المركبات، ونظام إدارة قاعدة البيانات.

وستباشر الشركات التي تم توقيع العقود معها، بموجب هذه العقود، بتقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة في مدينة العين، وفقاً لخطط شهرية وبرامج عمل مجدولة، مع مراعاة مواسم وفترات التكاثر والانتشار بهدف السيطرة عليها، وتشمل الخدمات عمليات المسح الميداني والاستكشاف الحشري والمعالجة على مدار العام.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير:«إن توقيع عقود التعهيد الجديدة لمكافحة آفات الصحة العامة يعكس التطور الكبير في هذا المجال، والحاجة المستمرة إلى توسيع الأنشطة وتطوير أدوات العمل، والاستجابة المثلى للخطط الاستراتيجية التي تضعها القيادة الرشيدة للحفاظ على أعلى معدلات الصحة العامة في إمارة أبوظبي عموماً.

وأضاف بأن مركز أبوظبي لإدارة النفايات يحرص على مواكبة متطلبات الاستدامة، وتعزيز الصحة العامة عبر مكافحة الآفات المستمرة للحفاظ على سلامة المجتمع، وذلك من خلال التعاقد مع أفضل بيوت الخبرة في هذا المجال، بكل شفافية وحرفية، لضمان الاستفادة من خبراتها لأقصى درجة بما يحقق المنفعة للمجتمع وتحقيق الأهداف المنشودة».

الخدمات

وتشمل الخدمات المقدمة العديد من المناطق والمنشآت في مدينة العين مثل الطرق العامة، الشوارع والأزقة بين الفلل، والدوائر الحكومية، والمدارس، والمستشفيات والعيادات الحكومية، والمساجد والحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى المسالخ الحكومية غير المستثمرة والأسواق العامة.

وتضمن الخدمات كذلك خزانات مياه الصرف الصحي، وشبكة الصرف الصحي العام، ونظام التصريف وفتحات التفتيش، والمواقع الإنشائية لفلل المواطنين، وكذلك نقاط تجميع النفايات وحاويات جمع القمامة، وكافة المناطق السكنية والتجارية والصناعية، المواقع الأثرية والمتاحف، الحمامات العامة والأنفاق والجسور.

يضاف إلى ذلك أيضاً المزارع والعزب النظامية، وحظائر الحيوانات العامة ودور الحيوانات الأليفة ودور كلاب الشرطة، والبرك والمستنقعات وأي تجمع مائي.