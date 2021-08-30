87% نسبة إنجاز البنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية في حوض 21 بمدينة زايد، ويتضمن المشروع الذي يخدم عدد 185 قطعة أرض سكنية جديدة، وتشمل الأعمال إنشاء شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية كافة، والتي تشمل شبكة الماء والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي ونظام الري ونظام تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أرصفة وممرات المشاة وإنارة الشوارع.

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 87%، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الرابع من العام الحالي. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين كافة الخدمات في حوض 21 بمدينة زايد لخدمة السكان، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.