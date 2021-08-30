إنجاز طريق جديد في الشامخة

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع إنشاء مدخل ومنفذ - عبارة عن طريق رابط - إلى حوض SH-01 من الطريق السريع E-20في الشامخة، وذلك بهدف تحقيق الانسيابية المرورية الآمنة، وبتكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين، و917 ألف درهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط تطوير البنية التحتية في البر الرئيسي، حيث وفر هذا المشروع طريقاً يؤدي إلى الأماكن السكنية بطريقة آمنة وسهلة للسكان، وتقليل الزخم المروري على جسر الفلاح.

واشتملت أعمال المشروع تنفيذ مدخل ومخرج بطول 1.350 متراً طولياً، وإنشاء ممرات مشاة بمساحة 1.000 متر مربع، وتركيب 14 عمود إنارة، وفرش أسفلت بمساحة 9.200 متر مربع، وتركيب كيربستون 1.400 متر طولي، وتركيب 21 لوحة إرشادية، وتركيب حواجز معدنية بطول 450 متراً طولياً.

وقد أسهم إنجاز هذا الطريق في إسعاد المواطنين والمقيمين في أبوظبي وضواحيها، وتحسين المظهر العام بما يواكب التطور والنمو العمراني، وتعزيز معايير جودة الحياة في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية المتكاملة.