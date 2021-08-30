جناح شرطة دبي الجوي يُنقذ مُصاباً سقط على رأسه

دبي (الاتحاد)

في إطار حرصها على الاستجابة السريعة مع البلاغات الطارئة، تمكنت إحدى طائرات مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، من المساهمة في إنقاذ حياة أحد العاملين في مُنشأة بحرية بعد نقله على وجه السرعة إلى مستشفى راشد، إثر تعرضه إلى إصابة خطيرة في الرأس جراء سقوطه في مكان عمله.

وأوضح العقيد مدرب طيار علي المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، أن تفاصيل عملية نقل المصاب بدأت بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، يفيد سقوط أحد العاملين في إحدى المنشآت البحرية، وتعرضه إلى إصابة خطيرة تستوجب نقله إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن لاحتياجه إلى تدخل طبي فوري.

وقال العقيد المهيري: «فور تلقي الاتصال، تحركت إحدى طائرات الجناح الجوي، وعلى متنها طاقم من المُسعفين، حيث وصلت إلى المنشأة، وباشر المُسعفون العمل على تقديم الإسعافات الضرورية والعلاجات الطبية الميدانية كافة، للمصاب ثم العمل على نقله إلى مستشفى راشد».

وبيّن أن الوصول السريع جواً إلى المُصاب ساهم في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له واستقرار حالته الصحية وإنهاء حالة الخطر، مؤكداً أن المُصاب خرج من المستشفى بصحة وعافية بعد تلقي العلاج بشكل كامل. وأكد العقيد المهيري، أن ما يقوم به الجناح الجوي واجب وطني في سبيل تأدية الرسالة الإنسانية السامية التي يحملها، وتقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، وسرعة الاستجابة للحوادث الطارئة تحت أي ظرف، وذلك تحقيقاً لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة مع كافة الحوادث الطارئة وفي أي مكان.