دبلوم مهني في حماية الأطفال بالشارقة

الشارقة (وام)

وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ومركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، اتفاقية تعاون لطرح دبلوم حماية الطفل بهدف إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية المتنوعة في مختلف مجالات حماية الطفل، وكيفية التعامل مع القضايا العملية المختلفة التي تخص الأطفال.

وتقضي الاتفاقية بأن تعمل جامعة الشارقة من خلال مركزها للتعليم المستمر والتطوير المهني على طرح برنامج «الدبلوم المهني لحماية الطفل» لصالح الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المرشحين من قبل الدائرة، وذلك بواقع 30 ساعة معتمدة، وعلى مدى ثمانية أشهر دراسية، وتنقسم المدة إلى فصلين دراسيين، ويمتد كل فصل إلى 16 أسبوعاً، وتشرف على التدريب الميداني للمرشحين الموفدين لدراسة هذا الدبلوم، ومنح الخريجين شهادات تخرج معتمدة لمستحقيها بعد نهاية البرنامج. وقع الاتفاقية في مقر جامعة الشارقة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.