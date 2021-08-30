رسالة من محمد بن زايد لرئيس وزراء الهند تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية إلى دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل معالي قرقاش خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القيادة الهندية.

وأكّد معاليه خلال اللقاء على عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، وحرص قيادة الدولة على تطويرها في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، كما تبادلا وجهات النظر حيال عدد من المستجدات الإقليمية والدولية والملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.