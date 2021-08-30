محمد بن زايد يهنئ سيباستيان كورتز على إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معالي سيباستيان كورتز على «إعادة انتخابه رئيساً لحزب الشعب النمساوي».

وكتب سموه على تويتر «أتطلع إلى توطيد شراكتنا الاستراتيجية وتعزيز علاقاتنا الثنائية المتميزة».