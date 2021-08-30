«الصحة» تعلن تخفيض وتوحيد سعر فحص كورونا على مستوى الدولة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري /PCR/ في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة، ليصبح سعره 50 درهماً مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوص، خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوص على المجتمع، وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار، اعتباراً من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة، للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقاً للضوابط المحددة.