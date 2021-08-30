حصول مستشفى دبا الفجيرة على شهادة الاعتماد الدولي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصول مستشفى دبا الفجيرة على شهادة الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا JCI بعد نجاحه بتطبيق كافة شروط ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد. وبذلك يرتفع عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي ضمن شبكة مرافق المؤسسة إلى 16 مستشفى من إجمالي 17 وبنسبة بلغت 94%، ويأتي هذا الاعتماد ليعزز صدارة دولة الإمارات على المستوى العالمي في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي.وجاء الإعلان عن إنجاز مستشفى دبا الفجيرة بعد انتهاء لجنة محكمين وخبراء دوليين من عمليات التحقق عن بُعد، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت متخصصة، لمطابقة التزام المستشفى بأفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً. وبهذه المناسبة تقدم الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالتهنئة للكادر الإداري والطبي في مستشفى دبا الفجيرة، مثنياً على جهودهم المخلصة طوال فترة الإعداد المكثف لمطابقة معايير الاعتماد وفق خطة عمل ممنهجة ومدروسة وبإطار زمني محدد، والتي تكللت بإنجاز متميز ومستحق بكل جدارة، ويبشر بمرحلة قادمة من الإنجازات النوعية التي سترسخ مكانة المستشفى بين أفضل مستشفيات الدولة في جودة الخدمات الصحية وكفاءة الكادر الإداري والطبي، بما يعزز المنافسة الإيجابية ويصب في مصلحة المرضى والمتعاملين.