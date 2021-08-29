70 دورية لتسهيل حركة الحافلات المدرسية بالشارقة

الشارقة (وام)

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة العام الدراسي الجديد 2021-2022 بخطة أمنية متكاملة وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر التربوية.

وكثفت شرطة الشارقة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد أمس، تواجد الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة ‏بعدد 70 دورية ‏ لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، كما حرصت شرطة الشارقة على وضع خططها المرورية التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وأولياء أمورهم، إلى جانب التعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات الجائحة ضمن بروتوكول معتمد خاص.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أهمية إجراءات التنسيق الفاعلة التي تتبعها كافة فرق العمل لاستقرار العملية التعليمية في الإمارة، وضمان الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة..

وفي الجانب المروري رفعت شرطة الشارقة مستوى الجاهزية المرورية للدوريات في أول يوم دراسي للعام الجديد، من خلال تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية.

من جانب آخر أكدت الإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة ‏حرصها على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس،‏ من خلال تسخير إمكانياتها كافة، بتوزيع الدوريات الأمنية وأفراد أمن المدارس على مجمعات المدارس.