الدفاع المدني يطلق «طلابنا مستقبلنا»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملتها التوعوية بعنوان: «طلابنا مستقبلنا»، التي تتضمن مبادرتي «طلابنا أمانة»، و«السلامة في الحافلات المدرسية»، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والوقاية في المنشآت التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من الحوادث.

وتقدّم اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بخالص التهاني والتبريكات لأبنائنا الطلبة ولجميع أعضاء الهيئات التدريسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم النجاح في مسيرتهم العلمية، وأن يكون عاماً دراسياً مليئاً بالخير والسلام.

وقال: إن حملة «طلابنا مستقبلنا» يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لتعزيز قيم المسؤولية والالتزام باشتراطات السلامة والوقاية لدى طلبة المدارس، وأشار إلى أن الحملات الفرعية لـ «طلابنا أمانة»، و«السلامة في الحافلات المدرسية»، تهدف إلى التوعية والتعريف بإجراءات السلامة في بيئة المدرسة وفي الحافلات المدرسية، كتدريب المشرفين في الحافلات على إجراءات الإسعافات الأولية.