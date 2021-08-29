«الإسعاف الوطني» يؤكد جهوزيته

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الإسعاف الوطني اتخاذه كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن خطة طوارئ استباقية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وأولياء الأمور وسائقي المركبات من خلال تعزيز تواجده في الطرق الحيوية القريبة من التجمعات المدرسية ورفع درجات التأهب. ودعا أولياء الأمور الالتزام هم وأبناؤهم بالإجراءات الوقائية وإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة بما يحافظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ويدعم جهود الدولة في العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية.

وتشمل الاستعدادات تفعيل خطة الطوارئ الاستباقية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس، والتي تتضمن رفع درجات الجاهزية والتأهب خلال أوقات الذروة عند بدء وانتهاء الدوام المدرسي، وتعزيز تواجد الموارد الإسعافية على المواقع الحيوية خاصة في الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد، والتحرك الديناميكي لمركبات الإسعاف اعتماداً على الإحصائيات السابقة والتحاليل الخاصة بأنماط البلاغات ومواقعها. كما سيتم التنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة الاستجابة المشتركة بما يحقق سلامة وأمن الجمهور.

وأكٌد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البلاغات الطارئة التي قد تطرأ مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس.