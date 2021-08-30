خطط وبدائل لضمان سير العملية التعليمية في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

انتظم أغلب طلاب وطالبات الصفوف الدراسية الذين اختاروا التعليم المباشر في مراحل التعليم المختلفة داخل مدارس مدن منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، مع تأخير لبعض الطلاب بسبب مسحة فحص كوفيدـ 19، والحجر الصحي للقادمين من الخارج.

وحرصت أغلب المدارس على وضع خطط وبدائل لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها، سواء من قبل الطلاب والطالبات أو الهيئات الإدارية والتعليمية في مختلف مدارس المنطقة.

وأكد محمد فرحات، مدير مدرسة رواد الظفرة في مدينة زايد، أن اليوم الأول شهد حضوراً كبيراً لطلاب جميع المراحل الدراسية بنسبة جيدة جداً، خاصة وأن المدرسة تتبع نظام التعليم المباشر بشكل كامل من دون وجود للتعليم عن بُعد بها، وفقاً لخيارات الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح فرحات بأنه تم التأكد من التزام الطلاب بإجراء مسحة حديثة لفحص كوفيدـ 19.

من جانبها، لم تسجل المدرسة اليوم الأول غياباً للطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم نتيجة سلبية حديثة لفحص كورونا.

جدول زمني

أشار طارق الهفل مدير المدرسة الأكاديمية في مدينة زايد، أن المدرسة بدأت مع اليوم الأول في استقبال الطلاب الراغبين في التعليم المباشر، ووضع جدول زمني للحضور بما يضمن انسيابية وانتظام العملية التعليمية، كما بدأت برامج التعليم عن بُعد عملها للطلاب الذين اختاروا التعليم عن بُعد كخيار للدراسة في الفصل الأول.