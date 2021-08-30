السلامة.. نهج مدارس أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهد أول يوم دراسي للعام الجديد حضوراً نسبياً للطلبة والطلاب في المدارس الحكومية والخاصة بأم القيوين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد – 19».

واستقبلت إدارات المدارس في مختلف مناطق أم القيوين، الطلاب بعد تأكدها من عرضهم لنتائج الفحص، وحصولهم على نتيجة «سلبي»، وتم توزيع الطلاب على الفصول مع اتباع التعليمات والإرشادات والنصائح والتباعد الجسدي، والتزام المعلمين والمعلمات بتطبيق الاشتراطات الوقائية، للحفاظ على سلامتهم وسلامة جميع الطلاب.

كما باشر عدد من الطلاب في المدارس الخاصة، الدراسة «عن بعد»، نظراً لعدم تمكنهم من إجراء الفحص المطلوب لدخولهم المدرسة، ولم تواجههم أي مشاكل تقنية أو تأخير في الحضور، كما بدأت معظم المدارس بتوزيع الكتب على الطلاب، وتهيئة الطلاب لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق نتائج أفضل خلال هذا العام.

من جانب آخر، كثفت دوريات الشرطة جهودها من أجل تأمين سلامة الطلاب عند مدارس الإمارة في مختلف المناطق، وقامت بتأمين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة انتقال الحافلات المدرسية للوصول بشكل آمن للمؤسسات التعليمية بكل يسر وسهولة، ومراقبة الحركة المرورية ميدانياً، وتقديم النصح والإرشاد للسائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء الاقتراب من المدارس، وتوعية أولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدرسة، بضرورة إنزال أبنائهم عند الباب الداخلي للمدرسة، والتأكد من دخولهم، بالإضافة إلى توعية سائقي الحافلات بأهمية التأكد من إنزال جميع الطلاب في الأماكن الآمنة.