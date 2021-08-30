«الشارقة للتعليم» يطلق «نلتقي مجدداً»

الشارقة (وام)

وجه عدد من القيادات التربوية الحكومية في إمارة الشارقة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 التهنئة لكافة الطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور من خلال حملة أطلقها مجلس الشارقة للتعليم تحت شعار «نلتقي مجدداً» حيث أجمعوا على أهمية عودة الطلبة لمقاعد الدراسة وسط إجراءات وتدابير احترازية هدفها المحافظة على سلامتهم وسلامة جميع العاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم في رسالة وجهها للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين «كل عام وأنتم بخير، اليوم نحن بأشد السعادة والفرحة بمناسبة عودة أبنائنا الطلبة لمقاعد الدراسة، تلك المقاعد التي اشتاقت لكم كثيراً وعلينا أن نتعاون ونعمل جميعاً من أجل تحقيق الأهداف الوطنية من أجل استمرار رحلة البناء لوطننا الغالي على قلوبنا».

من جانبه هنأ اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة الطلبة وأولياء أمورهم مؤكداً أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت سلامتهم في المقام الأول لذلك سيتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية هدفها سلامة جميع العاملين في المؤسسات التعليمية «ونحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة سنعمل على ترجمة هذه التوجيهات الى واقع عملي هدفه إيصال الرسالة الأمنية والتوعوية الهادفة الى تحقيق سلامة الأبناء خلال العام الدراسي الجديد».

وقالت الدكتورة رابعة السميطي مدير مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي « بداية عام دراسي جديد هي بداية لمرحلة جديدة نحن هنا نقف مع جميع طلبتنا ومع كل أم وكل أب حتى يكون عاماً دراسياً ممتعاً مليئاً بالفرص والتعلم والفرح، وتمنى علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بداية موفقة لجميع الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية خلال هذا العام الدراسي الجديد».