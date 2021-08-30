عمار النعيمي: الحياة الكريمة للجميع

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان على أهم إنجازات وزارة تنمية المجتمع وحصول مركز سعادة المتعاملين في عجمان التابع للوزارة على تقييم «5 نجوم» في نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات» في دورته الرابعة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مؤخراً.

وهنأ سموه معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع والوفد المرافق لها، على هذا الإنجاز، وذلك خلال استقباله لها في مكتبه بديوان الحاكم. وأكد سموه خلال اللقاء، ضرورة الاهتمام بفئات المجتمع كافة لتعزيز التماسك والترابط لدى الأسرة الإماراتية، والتركيز على تقديم خدمات متكاملة وشاملة لبناء وتنمية الوطن وتوفير حياة كريمة للجميع، من خلال ما نقدمه لهم من خدمات ودعم ومساندة لتأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم. وأوضح أن دولة الإمارات تُعد من الدول التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع ولا فرق بين شخص وآخر، وأن الجميع أمام القانون سواسية، ونحن هنا جنود لخدمة الوطن.. داعياً سموه إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الإمارات، والعمل من أجل تأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين على المشاركة في بناء الوطن، من خلال ابتكارات وأفكار ومقترحات يستفيد منها الجميع.

الإمارات نموذج

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن الفضل في نهوض وارتقاء المواطن في شتى القطاعات يرجع للمبادئ الإسلامية والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واهتمام القيادة الرشيدة حيث تُعد الإمارات نموذجاً ومثالاً للتعايش، كما أنها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد سموه أن وزارة تنمية المجتمع تؤدي دوراً إيجابياً ومهماً ويزداد أهمية خلال المرحلة المقبلة من حيث توفير المناخ الاجتماعي للأسرة الإماراتية والوقوف على احتياجاتها والبحث عن مخرجات تساعد على مشاركتها في الحياة اليومية لنهضة الوطن، مشيراً إلى ضرورة التوسع بإنشاء المراكز الاجتماعية وتوسيع أنشطتها لتخدم كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على الإبداع والابتكار للاستفادة من إمكانياتهم الفكرية والإبداعية، وضرورة تقديم المحفزات لهم لاستقطابهم لبناء مستقبلهم.