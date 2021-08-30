سفير الدولة لدى موسكو: التعاون بين الإمارات وروسيا يعزز السلام والاستقرار

موسكو (وام)

أعرب الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، عن ثقته بأن التعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية سوف يسمح للدولتين بالاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات الجديدة في المجال الأمني، تعزيز فرص السلام والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى أن مثل هذه الظروف الدولية الصعبة تحتاج إلى تشكيل وتطوير آليات فعالة تضمن الأمن الدولي.

وأكد في تصريحات صحفية بمناسبة المنتدى العسكري التقني الدولي «الجيش-2021»، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: «إن منتدى الجيش-2021، في كوبينكا بالقرب من موسكو، له أهمية كبيرة لإظهار إنجازات المجمع الصناعي الدفاعي الروسي، والترويج لهذه المنتجات في السوق العالمية.. ويُعد فرصة فريدة للتعرف على الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطوير التعاون في هذا الاتجاه، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.