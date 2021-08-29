تنسيق بين «البشرية والتوطين» و«تنمية الموارد» في دبي

دبي (وام)

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، سبل وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات التوطين. وناقشا خلال الاجتماع الذي عقد في دبي، الأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالمجلس، ومن أهمها رسم التوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية وخطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس أو التي تؤثر على تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، إن إنشاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يعكس من جديد دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لملف التوطين. وأشار إلى أن متابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي تسهم بشكل فاعل في دعم هذا الملف الحيوي والمهم. وأضاف الهاملي أن التحديات التي تواجه ملف التوطين تتطلب تضافر الجهود لتمكين وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير الوظائف المناسبة لها في سوق العمل وتهيئتها لوظائف المستقبل واستقطاب ودعم الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الاقتصادية.

من جانبه، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ضرورة تنسيق الجهود بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق نتائج متميزة في التوظيف واستثمار الطاقات المواطنة في إمارة دبي والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص. واتفق الجانبان على تنسيق الجهود والمتابعة بشكل يضمن تحقيق النتائج التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة.

حضر الاجتماع ناصر عبد الله بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ونورة المرزوقي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاستراتيجية والسياسات، ومحمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة.