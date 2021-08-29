رصد موجات دوامية ضخمة على سطح الشمس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من عُلماء الفيزياء الشمسية في جامعة نيويورك أبوظبي عن تشكّل موجاتٍ دواميّة ضخمة تتحرك في الشمس، وتمتد بسرعة 125 ألف ميل بالساعة تحت سطح الشمس. وأشرف على هذه الدراسة لوران جيزون، الباحث الرئيسي المشارك في مركز علوم الفضاء التابع لجامعة نيويورك أبوظبي.

وحقق الباحث جيزون هذا الإنجاز العلمي نيابةً عن معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي (MPS) وجامعة غوتنغن الألمانية، وبالتعاون مع فريق من العلماء، وذلك استناداً إلى عشر سنوات من المُلاحظات والمُشاهدات الواردة من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). وساعدت الدراسة على اكتشاف تذبذبات على سطح الشمس، مُقارنة بفترة الدوران الشمسي الواحدة والبالغة 27 يوماً. وظهرت التذبذبات المرصودة على سطح الشمس أشبه بحركات دواميّة ودائرية تنطلق بسرعاتٍ تبلغ حوالي ثلاثة أميال بالساعة.

ونجح العُلماء خلال ستينيات القرن العشرين في اكتشاف ترددات صوتية عالية قادمة من الشمس. وتم اكتشاف تلك التذبذبات التي بلغت مدّتها 5 دقائق باستخدام التلسكوبات الأرضية والمراصد الفضائية منذ منتصف التسعينيات، ما أتاح لعُلماء تشريح بنية الشمس لمعرفة ديناميكيات الشمس وبنيتها الداخلية. وكانت هذه النتائج مُشابهة لنجاح عُلماء الزلازل في اكتشاف مكوّنات باطن الأرض عبر دراسة الزلازل وأنماطها. وبالإضافة إلى الموجات الصوتيّة التي بلغت مُدتها 5 دقائق، كان من المتوقع رصد تذبذبات أطول بكثير في النجوم على مدى أكثر من 40 عاماً، ولكن هذه تلك الموجات لم تُرصد سوى في الآونة الأخيرة على سطح الشمس.