«قطاعات شرطة أبوظبي» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت قطاعات شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وترخيص السائقين والآليات، وعدد من الإدارات في شرطة أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مثمنة اهتمام ودعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المستمر لريادة المرأة الإماراتية حاضراً والتخطيط لدورها المستقبلي مع الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة.

وكرم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي المنتسبات المتميزات، تقديراً لعطائهن وتميزهن بمجالات العمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعزيز دور المرأة الإماراتية وتحفيزها باستمرار، تقديراً لجهودها في الارتقاء بمسيرة التحسين والتطوير.

وأشاد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بجهود المرأة في مجالات العمل باحترافية ومواجهة التحديات ودورها في تعزيز الكيان الأسري وإدارة الحياة الزوجية واستقرارها. وأثنى العميد أحمد مسعود عيسى المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، في احتفالية القطاع، على إنجازات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والعطاء لبناء المجتمع الإماراتي الجديد، من خلال مشاركتها في المبادرات والمشاريع المجتمعية، التي أثبتت ريادتها وتميزها في مختلف مجالات العمل، وحضورها الفاعل والمؤثر في عملية البناء والتطوير، وجرى خلال الحفل توزيع الهدايا على المنتسبات المتميزات. وهنأت مديرية شرطة العاصمة المنتسبات هاتفياً وبإرسال رسائل إلكترونية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وقدمت عروضاً ومزايا وكوبونات جوائز لإسعاد المنتسبات والإشادة بجهودهن في تحقيق التميز بمجالات العمل الشرطي والأمني، إلى جانب المشاركة بعدد من ورش العمل حول شعار الاحتفالية مع الشركاء الاستراتيجيين. واحتفلت مديرية شرطة العين بيوم المرأة الإماراتية، وكرم العميد جمعة سالم الكعبي مدير المديرية، بحضور العقيد محمد حمدان المنظري نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات، عدداً من المتميزات في العمل الشرطي، تقديراً لدورهن الفعال والتميز في دفع مسيرة الأمن والاستقرار، وشمل التكريم عدداً من المنتسبات في مختلف مراكز الشرطة الشاملة ومركز الدعم الاجتماعي بمنطقة العين. وهنأت مديرية شرطة منطقة الظفرة المنتسبات في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. واحتفلت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع اليوبيل الذهبي والاحتفاء بإنجازات الأولين، جيل الخمسين من النساء عبر تواصل موظفي الإدارة بأمهاتهم وجداتهم للتعبير عن حبهم وتقديرهم لعطائهن وتضحياتهن في تربية أجيال الوطن. وأكد العقيد حمد سهيل العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين، حرص شرطة أبوظبي على توفير البيئة الملائمة للمنتسبات للعمل وتمكينهن من الإسهام والمشاركة في مختلف برامج تطوير العمل بالقيادة.

وأكد العقيد مطر الشامسي، نائب مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، حرص شرطة أبوظبي على تكريم المرأة على إسهاماتها الفاعلة لبناء الوطن، وشكر الموظفات على جهودهن وعملهن المشترك بمنظومة وطنية وأدوارهن كفريق واحد خلال تداعيات أزمة كورونا.

المؤسسة العقابية بالوثبة

أوضح المقدم سعيد الدرمكي نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية بالوثبة، أن المرأة أثبتت جدارتها وتميزها بمجالات العمل وتحقيقها الإنجازات الريادية حتى أصبحت نموذجاً استثنائياً للطموح والعطاء والإبداع، وجرى خلال الاحتفال تكريم المنتسبات المتميزات لجهودهن ومثابرتهن في العمل.

وجددت الرائد شيخة عبيد الزعابي - مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية في قطاع الموارد البشرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحية إجلال وتقدير إلى أم الإمارات لدعمها لجهود المرأة الإماراتية، واستعرضت مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية وتميزها في العمل الشرطي والأمني، موضحة أن إنشاء مكتب شؤون الشرطة النسائية يأتي انطلاقاً من حرص ودعم القيادة الشرطية للكوادر النسائية الشرطية وتطوير قدراتهن وتشجيعهن لحضور المؤتمرات الدولية، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة.