«الداخلية» تؤكد على تمكين المرأة في جميع المجالات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت وزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت عنوان «المرأة طموح وإشراقه للخمسين» في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات.

حضر الاحتفال الافتراضي اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط والعنصر النسائي من كافة قطاعات وزارة الداخلية.

وألقى اللواء الشامسي كلمة نقل خلالها تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكداً دعم سموه المتواصل للمرأة الإماراتية وحرصه الدائم على تعزيز مكانتها وتمكينها في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي إيماناً من قيادة الدولة بأهمية مساهمة المرأة ودورها في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديراً وتكريماً لما قدمته لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

وقال: إن الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» يعتبر بمثابة تكريم تستحقه وتتويج لمسيرتها طوال هذه السنوات بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي رسمت للفتاة الإماراتية نهجاً واضحاً بدايته الطموح ونهايته لا تعرف المستحيل.

وأضاف أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءاً من قيام الاتحاد، فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باني نهضة الإمارات حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت وما زالت تثبت يوماً بعد آخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات بفضل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مواصلة دعم المرأة الإماراتية التي أكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل بما في ذلك مشاركتها في صفوف الشرطة والأمن والقوات المسلحة والخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أولــت المرأة العاملة ضمــن قوتها اهتماماً خاصــاً مــن خــلال مجموعة مــن البرامج والمبــادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني على أحســن وجه، وأثبتت المرأة الإماراتيــة المنضويــة في صفــوف العمل الشــرطي والعســكري بأنها تقوم بمهــام عملها بكل قوة وشــجاعة وبســالة، وأنها شــقيقة الرجــال فــي المحافظة على المكتســبات والمنجزات الهامــة والازدهار الذي حققته دولتنا الحبيبة.