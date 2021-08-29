«بيورهيلث» تطلق خدمات فحص «كوفيد - 19» قبل السفر في دبي

دبي (الاتحاد)



أعلنت «بيورهيلث»، إطلاق خدمات فحص «كوفيد - 19» للمسافرين المغادرين في دبي.

وتسهّل الخدمة الجديدة، وهي جزء من بوابة فحص المسافرين العالمية لدى «بيورهيلث»، من إجراء فحص «كوفيد - 19» من خلال موقعين في كل من «دبي مارينا» والنخلة، وسوف تتم قريباً إضافة خدمة الفحص المنزلي لضمان تغطية أوسع في دبي. وسوف توفر مواقع الفحص الجديدة نتائج اختبارات «كوفيد - 19» في غضون 12 إلى 14 ساعة، بما يضمن تجربة سفر سلسة للمسافرين. وقالت ماريا الحواري، مدير المشروع الدولي لفحص المسافرين في «بيورهيلث»: «حصلت (بيورهيلث) في يونيو 2020 على تفويض من حكومة الإمارات لإطلاق بوابة اختبارات ما قبل السفر لإجراء فحص (كوفيد - 19) للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات. ونظراً لإمكانية الوصول والخدمة الاستثنائية التي توفرها (بيورهيلث)، فقد تطورت البوابة الآن لتصبح بوابة عالمية لفحوص الكشف عن فيروس (كوفيد - 19) للمسافرين. ومع وجودنا في أكثر من 70 بلداً، من خلال ما يزيد على 1500 مختبر، فإننا نعرب عن فخرنا بإطلاق خدماتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة».