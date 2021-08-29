تفاهم بين «إعلامي حكومة الإمارات» وشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ينضم بموجبها موظفو المكتب إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والذي يتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والحسوم والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (60) دولة حول العالم.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، ومن طرف المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، محمد سالمين المدير التنفيذي لقطاع العمليات، بحضور منى محمد العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد.

وأثنى اللواء عبد القدوس العبيدلي على التعاون المشترك مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي.

من جانبه، قال أحمد سالمين: إن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، يسعى دائماً إلى التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، من خلال عقد الشراكات البناءة، ذات المردود الإيجابي، على مختلف الصعد.